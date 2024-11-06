نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يخلف جيرارد على رأس القيادة الفنية للاتفاق السعودي.. هل يرحل مدرب الزمالك؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية عن ترشيح البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، لتولي تدريب فريق الاتفاق السعودي، وذلك في ظل تقييم جاد من قبل إدارة النادي لإقالة الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني الحالي، نتيجة لتذبذب أداء الفريق.

وحقق جوزيه جوميز نجاحات بارزة مع الزمالك، حيث قاد الفريق للفوز ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الأهلي، كما أعاد للفريق روح الانتصارات، كان آخرها الفوز على البنك الأهلي في افتتاحية بطولة دوري Nile.

جوميز يخلف جيرارد على رأس القيادة الفنية للاتفاق السعودي

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن إدارة نادي الاتفاق تدرس بشكل جدي إقالة جيرارد، مع استمرار النقاشات حول مدى تأثير هذا القرار على الأداء الفني للفريق.

من المتوقع أن يُتخذ قرار رسمي بشأن مستقبل جيرارد خلال فترة التوقف الدولي القادمة، مما يمنح إدارة النادي الوقت الكافي لدراسة البدائل المحتملة.

وأكدت الصحيفة أن قائمة المرشحين لخلافة جيرارد تشمل عددًا من الأسماء البارزة، يتقدمهم جوزيه جوميز، مدرب الزمالك، وبيدرو إيمانويل المدرب السابق لناديي الخليج والنصر.

وتتضمن القائمة أيضًا المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني الحالي لنادي يونيون إسبانيولا، الذي سبق له تدريب عدة أندية سعودية مثل الاتحاد والوحدة والطائي، إلا أنه يحتل مرتبة أدنى في الخيارات المتاحة حاليًا.