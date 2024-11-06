العالم اليوم - ولي العهد السعودي يجري اتصالا هاتفيا بدونالد ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:24 مساءً - أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اتصالا هاتفيا، الأربعاء، بالرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، هنأه خلاله بالفوز في الانتخابات الرئاسية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمير محمد بن سلمان عبّر "عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، متمنيا للشعب الأميركي الصديق التقدم والازدهار بقيادته". من جهته، عبّر الرئيس الأميركي المنتخب عن شكره وتقديره لولي العهد على تهنئته، ومشاعره تجاه الشعب الأميركي.

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