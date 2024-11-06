مدبولي: بدء الانطلاقة الكبرى لثاني مراحل حياة كريمة العام…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، بدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث انطلقت عدة مشروعات متعلقة بشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب.

وأوضح خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن التنفيذ الكامل لهذه المرحلة سيشهد زخمًا أكبر مع بداية العام المالي القادم، بعد الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى كافة.

وأشار مدبولي إلى استمرار المبادرة التي تستهدف تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية وتوفير البنية التحتية الأساسية، بخطوات ثابتة لتلبية احتياجات المواطنين وتطوير الخدمات العامة.