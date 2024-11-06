العالم اليوم - في هذا الموعد.. هاريس تتصل بترامب للإقرار بهزيمتها

وأضافت الشبكة نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يعتزم أيضا الاتصال بترامب والتحدث علنا عن نتائج الانتخابات.

وقال مصدران لرويترز إن نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تلقي كلمة تقر فيها بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام دونالد ترامب في الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش الأربعاء.

وفاز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية بمواجهة الديمقراطية كامالا هاريس، على ما أعلنت وسائل الإعلام الأميركية، الأربعاء، محققا بذلك عودة استثنائية إلى السلطة.

وأعلنت شبكات تلفزيونية عدة فوز ترامب، ليعود الرئيس السابق البالغ 78 عاما إلى السلطة في القوة الأولى في العالم بعد حملة طويلة عرفت الكثير من التقلبات وتعرض فيها لإدانة قضائية ومحاولتي اغتيال.

وحصل ترامب على 277 صوتا من المجمع الانتخابي متجاوزا الحد اللازم للفوز بالرئاسة.

وحقق الرئيس السابق أداء قويا في مناطق واسعة من البلاد، وأحرز تحسنا عن أدائه في عام 2020 في كل الأماكن، من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية.

وفاز الجمهوريون بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ الأميركي بعد أن قلبوا موازين المقاعد التي كانت تحت سيطرة الديمقراطيين في ولايتي فرجينيا الغربية وأوهايو.

ولم يحقق أي من الحزبين تقدما واضحا في المعركة للسيطرة على مجلس النواب حيث يتمتع الجمهوريون في الوقت الراهن بأغلبية ضئيلة.

ودخل ترامب يوم الانتخابات بفرصة 50-50 لاستعادة البيت الأبيض، وهو تحول ملحوظ عن 6 يناير 2021، عندما توقع العديد من الخبراء أن حياته السياسية قد انتهت.