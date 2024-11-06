مال وأعمال

15 جنيها تراجعا في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3765 جنيها

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر 15 جنيها تراجعا في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3765 جنيها من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 05:11 مساءً - محمد أحمد _ شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعاً بقيمة 15 جنيهاً للجرام ، متأثرة بانخفاض السعر العالمي والذي تقهقر بواقع 13 دولارا للأونصة في أعقاب إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة.

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السعر العالمي انخفض بواقع 13 دولارا مع إرتفاع مستويات العملة الخضراء

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وسجل عيار 21 خلال تعاملات اليوم مستوي 3765 جنيها الجرام مقابل 3780 جنيها عند اقفال تعاملات الأمس، وسجل سعر الاونصة في السوق العالمي مستوي 2667 دولارا مقابل 2680 دولارا.

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وأرجع محللون أسباب تراجع الذهب في السوق المحلية إلي ارتفاع مستويات الدولار والذي يؤثر بشكل سلبي على أداء المعدن النفيس، بجانب حالة التذبذب التي يشهدها السوق في ظل عدم انتظام عملية التسعير.

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وسجل عيار 18 مستوي 3227 جنيهاً للجرام ، وعيار 24 نحو 4303 جنيهاً، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلي 30120 جنيه

وكانت مصر قد طالبت من صندوق النقد الدولي إطالة مدة تنفيذ إجراءات الإصلاحات الاقتصادية بهدف تخفيف الضغوط عن المواطنين. وتترقب الأسواق لمدى استجابة الصندوق لهذه المطالبات.

وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف مصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة بعد أن كان التصنيف عند B -، لتشير أن الدعم الذي تلقته مصر من صفقة رأس الحكمة وتزايد تحويلات العاملين في الخارج مع تمويلات المؤسسات المالية الدولية عمل على ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية من النقد الأجنبي وتحسين السياسة المالية.

وكشف المحللون عن تراجع طلبات الشراء في سوق الذهب بمصر بعد قفزات الأسعار خلال الفترة الأخيرة والتي لامست مستوي 3850 جنيها، ويرى بعض التجار أن السعر كان مبالغ فيه للغاية خاصة أن سعر دولار الصاغة وصل إلي 48.85 جنيها بأعلى من سعر البنك بخلاف ما حدث في السوق خلال الأيام الماضية، حيث كان هناك تقارب بين سعر دولار البنك وسعر دولار الصاغة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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