انت الأن تتابع خبر هداف منتخب الناشئين: الاحتراف أهم عندي من اللعب في الفريق الأول بالأهلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث بلال عطية لاعب النادي الأهلي ومنتخب الناشئين 2008، عن طموحه خلال الفترة المقبلة، بعد التتويج ببطولة شمال إفريقيا للناشئين.

وقال بلال عطية خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: «هدفي حاليًا هو الاحتراف، وأتمنى الاحتراف مبكرًا، وكان هناك بعض الوكلاء يتابعوني خلال البطولة».

وأضاف لاعب منتخب الناشئين: «بالتأكيد أتمنى اللعب للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكن أمنيتي الأولى هي الاحتراف مبكرًا».

وتابع بلال عطية: «تابعت ما قدمه لامين يامال مع منتخب إسبانيا وبرشلونة، وأتمنى الانضمام لصفوف منتخب مصر، وكلي تركيز من أجل الوصول خطوة خطوة».

وأكمل لاعب منتخب الناشئين: «أقول للمصريين انتظروا جيل 2008 وسيكون جيلا مميزا للكرة المصرية».

واختتم بلال عطية: «أجتهد وأُقدم كل ما لدي، وأتمنى التوفيق في الفترة المقبلة، وبالتأكيد حلمي الانضمام لمنتخب مصر الأول».

هداف منتخب الناشئين: بعض الوكلاء تابعوني في البطولة.. وأتمنى الاحتراف مبكرا

كما تحدث بلال عطية، عن تتويج الفراعنة ببطولة شمال إفريقيا، والتأهل لكأس أمم إفريقيا للناشئين.

وقال بلال عطية: «الحمد لله على الصعود والفوز بالبطولة بعد المباراة الأولى الصعبة».

وأضاف بلال عطية: «الجهاز الفني أعاد لنا الثقة بعد الخسارة الثقيلة من المغرب، وتمكنا من الفوز على الجزائر وتونس وليبيا».

وواصل عطية: «أتمنى الاحتراف، وكان هناك بعض الوكلاء في البطولة متواجدين لمشاهدة اللاعبين، وأتمنى أن تكتمل الأمور من أجل الاحتراف خلال الفترة المقبلة، وأي لاعب يهمه الاحتراف خارج مصر».

واختتم بلال عطية: «أجتهد وأُقدم كل ما لدي، وأتمنى التوفيق في الفترة المقبلة، وبالتأكيد حلمي الانضمام لمنتخب مصر الأول».