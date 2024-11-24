انت الأن تتابع خبر مران الأهلي| انتظام عمر كمال ويوسف أيمن.. وتدريبات منفردة بالكرة لداري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين ‏عقب مباراة الاتحاد السكندري التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وعاد الفريق للتدريبات؛ استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الثلاثاء المقبل، في أولى مباريات ‏دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

خاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم، قبل الانتقال إلى بقية فقرات المران التي شملت جوانب خططية متنوعة، في إطار ‏الاستعداد للمباراة المرتقبة.‏

أدى أشرف داري تدريبات منفردة بالكرة، ضمن برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل الذي يخضع له؛ لتجهيزه للعودة إلى التدريبات ‏الجماعية خلال الفترة القادمة.‏

وشهد المران انتظام عمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن في التدريبات الجماعية بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التي تعرضا لها.

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

ويواجه الأهلي نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري يوم الثلاثاء المقبل في السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي ونظيره الإيفواري عبر شاشة شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.



وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، قرر منح لاعبو الفريق راحة سلبية امس لمدة 24 ساعة، عقب التعادل أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 1/1 في المباراة التي أقيمت أمس الأول في الدوري الممتاز.

وفي سياق أخر، طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من معاونيه إعداد تقرير فني شامل عن فريق ستاد أبيدجان منافس القلعة الحمراء استعدادا لمواجهة الفريقين الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

وحرص كولر على الاجتماع مع ياسين ميكاري محلل أداء القلعة الحمراء، لتكليفه بإعداد تقرير يتضمن كافة التفاصيل عن الفريق الإيفواري.