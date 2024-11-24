انت الأن تتابع خبر حديقة الحيوانات بالبيضاء.. تفاصيل أسعار التذاكر والتزامات الشركة المسيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر أن تصادق جماعة الدار البيضاء، في دورة استثنائية، على عقد التدبير المفوض المتعلق بحديقة عين السبع للحيوانات، التي طال انتظار افتتاحها منذ سنة 2014.

ودخلت جماعة الدار البيضاء، بقيادة التجمعية نبيلة الرميلي، المرحلة الأخيرة للحسم في هذا المشروع الذي يعتبر من المشاريع الكبرى المتعثرة في العاصمة الاقتصادية، إذ ستصادق يوم الخميس 28 نونبر 2024 على تفاصيل مشروع العقد.

ووفق مشروع عقد التدبير المفوض الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن حديقة عين السبع، التي ستشرف عليها شركة “دريم فيلاج”، ستحتوي على 319 حيوانا من أصل 75 نوعا.

وحدد مشروع العقد مدة ستة أشهر أمام المفوض إليه لاقتناء الحيوانات ابتداء من تاريخ التوصل بالمبالغ الخاصة بذلك من جماعة الدار البيضاء.

وتتكون مداخيل الشركة المفوض لها من التعريفات المتعلقة بالتذاكر وركن العربات المرخصة بالقرار الجبائي الجاري به العمل، حيث سيكون الزوار البالغون ملزمين بأداء مبلغ مالي قدره 80 درهما قصد الولوج إلى الحديقة؛ فيما سيؤدي الأطفال مبلغ 50 درهما، على أن يتم رفع هذه الأسعار إلى 100 درهم بالنسبة للفئة الأولى و60 درهما للفئة الثانية ابتداء من سنة 2029.

أما بخصوص تسعيرة مواقف السيارات، فقد تم تحديدها في 15 درهما، على أن تعود للمفوض إليه جميع المداخيل والأرباح الناتجة عن الأنشطة الملحقة من الأكشاك والمطاعم والمحلات والتذكارات وحديقة الملاهي، وفق مشروع العقد.

وحسب الوثيقة نفسها، فإن المفوض إليه يعهد له بشكل حصري وعلى مسؤوليته القيام بتدبير واستغلال حديقة الحيوانات، وصيانة منشآت وتجهيزات الحديقة، وتدبير واستغلال مواقف العربات بالحديقة، وتدبير واستغلال الأنشطة الملحقة والأنشطة التكميلية كما هي معرفة في العقد، وتدبير وصيانة المجموعة الحيوانية والحفاظ علها.

ويلتزم المفوض إليه، حسب المصدر نفسه، بضمان تدبير الحديقة طبقا لمقتضيات العقد والقوانين الجاري بها العمل، ولا سيما القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها.

ومن أجل تدبير وصيانة الثروة الحيوانية، يتعين على الشركة المذكورة، وفق مشروع العقد، الالتزام بتزويد الحديقة داخل أجل يحتسب ابتداء من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ، بالحيوانات المحددة في جدول المجموعة الحيوانية المحدد في الاتفاقية، وفق ما اتفق عليه من قبل الطرفين.

كما يلتزم الطرف المفوض له باستيراد وتصدير الحيوانات في احترام للقوانين والأنظمة الوطنية الجاري بها العمل وفي احترام المعايير الخاصة براحة الحيوانات وسلامتها، وسلامة المستخدمين والعموم، والتمتع بكامل الحرية فيما يخص تأهيل وتغيير وتدبير تجهيزات ومنشآت الحديقة؛ وذلك في احترام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل فيما يخص تصور وتدبير حديقة الحيوانات.

وتلتزم الشركة، كذلك، بالمحافظة على تجهيزات ومنشآت الحديقة في حالة جيدة للسماح بمواصلة استغلال الموقع على النحو الأمثل بعد نهاية مدة العقد، وتزويد الحيوانات بالأطعمة وفقا للمعايير الوطنية والدولية، حيث يلزم بتخزين هذه الأطعمة في ظل ظروف ملائمة ومناسبة مع الاحتياجات الغذائية للحيوانات، وتطبيق تدابير الصحة البيطرية للأمراض المقننة وتنفيذ برنامج للوقاية بالاعتماد على التجهيزات البيطرية للحديقة والمعدات والأدوات الملائمة، واستخدام المنتوجات الصيدلانية والكيميائية اللازمة للإجراءات البيطرية الجاري بها العمل.