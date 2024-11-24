إيلاب تسند أعمال مشروع التوسعات الجديدة لشركة غاز مصر

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 نوفمبر 2024 04:22 مساءً - انتهت شركة إيلاب احدي الشركات التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات من أعمال الدراسة الفنية والمالية لمشروع زيادة الطاقة التخزينية لمنتجات اللاب والبنزول والبارافينات، حيث فازت شركة غاز مصر بأعمال المشروع بنظام EPC بعد منافسة مع العديد من شركات قطاع البترول المتخصصة في هذا المجال.

ويشمل المشروع إنشاء مستودعات بطاقة استيعابية 22 الف طن من المنتجات النهائية والوسيطة وأعمال البنية التحتية للمشروعات المستقبلية وشبكة اطفاء لكامل لمساحة أرض التوسعات الجديدة.

ويعد المشروع احدي المشروعات التي تقوم بها شركة إيلاب لزيادة الطاقة الاإنتاجية في الفترة المقبلة، كما يساعد الانتهاء من أعمال المشروع علي امتصاص الصدمات الناتجة عن تغير الأسعار العالمية للمنتجات وايضا التغلب علي تحديات سلاسل الإمداد ويعطي المرونة اللازمة لاختيار الوقت الأمثل للبيع بأفضل الأسعار.