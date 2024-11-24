مال وأعمال

إيلاب تسند أعمال مشروع التوسعات الجديدة لشركة غاز مصر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيلاب تسند أعمال مشروع التوسعات الجديدة لشركة غاز مصر من قسم مال واعمال

tatweer
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 نوفمبر 2024 04:22 مساءً - انتهت شركة إيلاب احدي الشركات التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات من أعمال الدراسة الفنية والمالية لمشروع زيادة الطاقة التخزينية لمنتجات اللاب والبنزول والبارافينات، حيث فازت شركة غاز مصر بأعمال المشروع بنظام EPC بعد منافسة مع العديد من شركات قطاع البترول المتخصصة في هذا المجال.

predco_adv_2021

ويشمل المشروع إنشاء مستودعات بطاقة استيعابية 22 الف طن من المنتجات النهائية والوسيطة وأعمال البنية التحتية للمشروعات المستقبلية وشبكة اطفاء لكامل لمساحة أرض التوسعات الجديدة.

E-Bank
BonatMisr

ويعد المشروع احدي المشروعات التي تقوم بها شركة إيلاب لزيادة الطاقة الاإنتاجية في الفترة المقبلة، كما يساعد الانتهاء من أعمال المشروع علي امتصاص الصدمات الناتجة عن تغير الأسعار العالمية للمنتجات وايضا التغلب علي تحديات سلاسل الإمداد ويعطي المرونة اللازمة لاختيار الوقت الأمثل للبيع بأفضل الأسعار.

بنك التعمير والاسكان
Haval

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيلاب تسند أعمال مشروع التوسعات الجديدة لشركة غاز مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا