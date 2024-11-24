ياسر سنجر: التكنولوجيا الحديثة لصناعة الطوب ساهمت في توفير…

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 نوفمبر 2024 05:26 مساءً - حمدي أحمد _ أوضح المهندس ياسر سنجر نائب رئيس مجلس إدارة شركة سنجر لصناعة الطوب الطفلي، أن الشركة استفادت من استخدام التكنولوجيا بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

قال سنجر إن التكنولوجيا الحديثة في صناعة الطوب ساهمت في توفير الطاقة بشكل كبير، في ظل ارتفاع أسعارها بشكل متكرر، فضلًا عن سد العجز في الأيدي العاملة الماهرة التي أصبحت نادرة الآن، كما ساهمت في تخفيص تكلفة الأجور على الشركات.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة شركة سنجر لصناعة الطوب الطفلي، إلى أن هناك عددًا كبيرًا من العمال المصريين تركوا البلاد خلال الفترة الماضية واتجهوا إلى الدول الخليجية والأوروبية، ما تسبب في مشاكل مختلفة لدى المصانع والصناعة بشكل عام.

تنظيم زيارات خارجية للكوادر للتعرف على تطورات الصناعة والاستفادة منها

ولفت سنجر، إلى أن الشركة تنفق جزءًا من ميزانيتها على التكنولوجيا والاستفادة منها في التصنيع، حيث تنظم سنويًّا زيارات خارجية للمعارض في أوروبا وبالذات إيطاليا، من أجل التعرف على تطورات صناعة الطوب وكل جديد فيها، خاصة أن صناعة الطوب تشهد تطورات متلاحقة باستمرار، كما تنظم الشركة دورات تدريبية للعاملين لشرح نقاط معينة في الصناعة من أجل تطوير أدائهم ورفع كفاءتهم وجعلهم على اطلاع مستمر على كل جديد.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وتابع: «بفضل التكنولوجيا بدأنا في إدخال معدات جديدة في الصناعة مثل الروبوتات، التي تستخدمها الشركة منذ عامين، وساهمت في توفير الطاقة وأجور العمالة، كما أدت إلى زيادة الإنتاج بنسبة تصل إلى 20%، لأن سرعة الروبوت تختلف عن المعدات، وعن العمال أيضًا، وبالتالي المصانع هى المستفيد الأكبر في النهاية».

وكشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة سنجر لصناعة الطوب الطفلي، عن أن حجم إنتاج الشركة شهريًّا يصل إلى 2 مليون طوبة، ونحو 24 مليون طوبة سنويًّا.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة سنجر لصناعة الطوب الطفلي، أن الشركة تخطط للاستفادة من تقنية الجيل الخامس التي من المتوقع دخول خدماتها السوق المصرية خلال أشهر، مشيرًا إلى أن أي جديد في التكنولوجيا بالتأكيد سيساهم في تطور صناعة الطوب، وقطاع مواد البناء بشكل عام.