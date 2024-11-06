نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقي نادي ريال مدريد الإسباني خسارة قاسية أمام ميلان الإيطالي بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة ريال مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا

افتتح مالك ثياو أول أهداف اللقاء لصالح ميلان في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء ريال مدريد، نفذها كريستيان بوليسيتش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ثياو برأسية رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل فينسيسوس جونيور لصالح ريال مدريد في الدقيقة 23 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها فينسيسوس الذي نفذها بشكل رائع على طريقة بانينكا، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وسجل ألفارو موراتا الهدف الثاني لصالح ميلان في الدقيقة 39، بعد تسديدة أرضية من رافائيل لياو من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس أندري لونين، ليتابعها موراتا بتسديدة أخرى بقدمه اليسرى، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز تيجاني راينديرز التقدم بالهدف الثالث لصالح ميلان في الدقيقة 72 بعد مجهود فردي رائع من رافائيل لياو من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء ثم مرر الكرة إلى تيجاني الذي سدد تسديدة أرضية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، مرت من بين أقدام الحارس أندري لونين، وسكنت الشباك.