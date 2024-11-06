نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة يوفنتوس وليل في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل نادي يوفنتوس الإيطالي مع نظيره ليل الفرنسي إيجابيا بنتيجة 1/1 في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد بيار موروا ضمن منافسات الجولة 4 من دوري أبطال أوروبا بقيادة تياجو موتا.

ملخص أهداف مباراة يوفنتوس وليل

وسجل جوناثان ديفيد الهدف الأول في الدقيقة 27 صنع زيجروفا.

وعادل دوسان فلاهوفيتش النتيجة ليوفنتوس في الدقيقة 60 من ضربة جزاء وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بينهم.