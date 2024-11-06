نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يتعادل إيجابيا أمام ليل في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل نادي يوفنتوس الإيطالي مع نظيره ليل الفرنسي إيجابيا بنتيجة 1/1 في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد بيار موروا ضمن منافسات الجولة 4 من دوري أبطال أوروبا بقيادة تياجو موتا.

ملخص مباراة يوفنتوس وليل

وانطلقت صافرة بداية مباراة يوفنتوس وليل برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل جوناثان ديفيد الهدف الأول في الدقيقة 27 صنع زيجروفا وانتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وحاول يوفنتوس التعادل ولكنه لم ينجح وعادل دوسان فلاهوفيتش النتيجة ليوفنتوس في الدقيقة 60 من ضربة جزاء وحاولوا تسجيل هدف الفوز لكنهم لم ينجحوا في ذلك وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بينهم.