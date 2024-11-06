أخبار اليمن : منظمة حقوقية عن تقرير لجنة الخبراء: مخيباً للآمال

منظمة حقوقية عن تقرير لجنة الخبراء: مخيباً للآمالقالت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، إن التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، كشف وظيفة المجلس الحقيقية واستغلالها من أجل تعزيز مصالح أمريكا وإسرائيل والتحريض على الحرب والعدوان والحصار واستخدام مقدرات مجلس الأمن الدولي لصالحها.

واستنكرت المنظمة، في بيان، التناقض الواضح في أهداف الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، التي تستوجب الحيادية والموضوعية والتوازن في تناول المواضيع، معتبرة ذلك انتهاكاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ، ومنها مبادئ الإنسانية والتمييز والتناسب.

وأضاف البيان، أن تقرير لجنة الخبراء الدوليين حول اليمن احتوى على عبارات تُفسر كدعوة للمجتمع الدولي لفرض عقوبات مشددة على اليمن وزيادة الضغط الاقتصادي على الشعب اليمني وتبرير اعتداء جديد في المستقبل بحجة التقرير الذي يتزامن مع ارتكاب العدو الصهيوني الجرائم والمجازر في كل من فلسطين ولبنان.

وأشار إلى أن مثل هذا التقرير ستكون له عواقب وخيمة وتبعات لا تُحمد عقباها حيث سيمثل ضوءاً أخضراً للعدو الصهيوني ومبرراً لارتكاب جرائمه وبمباركة أممية.

ونددت المنظمة بالتقرير، الذي اعتبرته مخيبا للآمال، ودعت كل المنظمات الحقوقية والناشطين الشرفاء حول العالم لإدانته ورفضه والسعي لكشف كل جرائم تحالف العدو الصهيوني بحق الأطفال والنساء في فلسطين ولبنان.

وحمّلت مجلس الأمن والأمم المتحدة وأمينها العام كل المسؤولية عن أي جرائم قد تُرتكب في حق أطفال ونساء فلسطين ولبنان من قبل تحالف العدو الصهيوني.