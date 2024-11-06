نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يُقرر سفر محمد هاني وكريم فؤاد إلى النمسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي محمد الليثي قرار النادي الأهلي، سفر ثنائي الفريق محمد هاني وكريم فؤاد إلى النمسا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الخضوع إلى فحوصات ومتابعة لدى أحد الأطباء المُتخصصين هناك من أجل معرفة مدى استجابتهما للبرنامج التأهيلي الذي يخضعان له منذ فترة للتعافي من الإصابة التي يعاني منها كلًا منهما.

الأهلي يُقرر سفر محمد هاني وكريم فؤاد إلى النمسا



وقال محمد الليثي خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " أجرى كريم فؤاد يوم 30 أغسطس الماضي جراحة ناجحة في الرباط الصليبي بألمانيا بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين".



وتابع: "خضع اللاعب طوال الفترة الماضية لفترة تأهيل بالنادي فيما خاض محمد هاني فترة تأهيل للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الماضي بالسعودية وكانت عبارة عن جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة ".



واختتم: "يُحدد الخبير النمساوي الذي سيتابع حالة محمد هاني وكريم فؤاد تطورات تأهيل الثنائي والمراحل المُتبقية في التأهيل ".

