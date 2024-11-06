تقارير صحفية: جوميز مدرب الزمالك على قائمة المرشحين لتدريب الاتفاق السعودي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 05:29 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، دخل ضمن قائمة المرشحين لتدريب نادي الاتفاق السعودي، في حال إقالة المدير الفني للفريق ستيفن جيرارد.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن إدارة نادي الاتفاق تدرس جدياً إنهاء عقد المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، بسبب سوء النتائج المحققة خلال الفترة الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك المصري، وبيدرو إيمانويل، المدرب السابق لناديي الخليج والنصر، أبرز المرشحين لتدريب فريق الاتفاق.

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وأضافت الصحيفة أن قائمة المرشحين لتدريب الفريق الاتفاقي التشيلي خوسيه لويس سييرا، مدرب نادي يونيون إسبانيولا، والمدرب السابق لأندية سعودية، مثل الاتحاد والوحدة والطائي، لكنه يأتي في مرتبة أقل ضمن الخيارات المطروحة.

ويقبع الاتفاق في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعدما جمع 11 نقطة من أصل 9 جولات.

وودع الفريق الملقب بـ "فارس الدهناء"، منافسات ثمن نهائي كأس الملك، بعدما خسر أمام الجبلين الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى (يلو) بنتيجة 3 - 1.