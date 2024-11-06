أخبار مصرية

رئيس الوزراء: كلنا بنشتغل لنحافظ على ثبات واستقرار مصر

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 05:28 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه التقى مجموعة من الخبراء والمفكرين في المجال السياسي الأسبوع الماضي، وكان هناك حديث عن تواجد حالة أزمة الثقة بين المواطن والدولة.

وقال “مدبولي”، في كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، "عدم الثقة بين المواطن والحكومة تزداد مع تواجد الأزمات".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، "كلما اشتغلنا وعملنا على حل مشكلة التضخم والأزمة الاقتصادية يزيد استقرار الدولة".

وتابع "كلنا بنشتغل كي تظل الدولة المصرية مستقرة وآمنة خاصة في ظل الظورف والتحديات المحيطة بنا".

وتابع “كلما تحسنت الظورف الاقتصادية يشعر المواطن بانخفاض الضغط عليه، وترتفع ثقته في الحكومة بشكل أكبر”، مختتما "كل همنا هو الحفاظ على ثبات واستقرار الدولة المصرية".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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