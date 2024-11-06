بعد إصابته الاولى.. الهلال السعودي يعلن إصابة نيمار وغيابه عن الملاعب 6 أسابيع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:32 مساءً - كشف نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه البرازيلي نيمار، خلال مواجهة الاستقلال الإيراني، الاثنين الماضي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الفريق الإيراني بعد نزوله بديلاً في المباراة، عقب عودته من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لمدة عام.

وقال بيان الهلال السعودي:"أوضحت الأشعة التي خضع لها النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، إصابته بتمزق في العضلية الخلفية حيث سيخضع لبرنامج علاجى وتأهيلي يمتد من أربعة إلى ستة أسابيع".

وبدأ نيمار، المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يدخل بديلًا عند الدقيقة 58 على حساب عبد الله الحمدان، لكن النجم البرازيلي خرج متأثرًا بإصابة جديدة في الدقيقة 87 ليدخل بدلًا منه محمد القحطاني.

وكتب نيمار، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "لقد شعرت بتشنج قوي جدًا، سأجري اختبارات، وآمل ألا يكون شيئًا كبيرًا".

وأضاف نيمار : "من الطبيعي أن يحدث هذا بعد عام واحد، وقد حذرني الأطباء بالفعل، لذلك يجب أن أكون حذرًا، وأن يكون لدي المزيد من الدقائق للعب".

ويحق للنجم نيمار صاحب الـ 32 عامًا اللعب مع الهلال سوى في دوري أبطال آسيا النخبة، حيث لم يُسجل في القائمة المحلية للزعيم ومن المرجح أن يُضاف لها في يناير المقبل.