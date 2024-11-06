نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء صرف دعم تكافل وكرامة بقيمة 3.14 مليار جنيه لأكثر من 4.7 مليون أسرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد معدلات البحث عن كيفية الاستعلام عن الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" لعام 2024 باستخدام الرقم القومي ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن الخطوات اللازمة للحصول على هذه الخدمة. تقدم الدولة هذا الدعم للأسر المحتاجة بهدف مساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، وفقًا لشروط محددة وضعتها الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه. في هذا المقال، نوضح خطوات الاستعلام، مواعيد صرف الدعم، قيمته بعد الزيادة، والشروط المطلوبة للاستفادة من هذا البرنامج الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة

1. زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.



2. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.



3. إدخال البيانات المطلوبة، مثل الرقم القومي.



4. النقر على زر "استعلام" لعرض التفاصيل المتعلقة بالدعم.

شروط التقديم على دعم تكافل وكرامة

يعد برنامج "تكافل وكرامة" جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة لتحسين مستوى المعيشة للأسر المستحقة، ويضمن توفير دعم ثابت لهم. وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط لضمان استحقاق الدعم النقدي، وتشمل هذه الشروط:

ألا يزيد الدخل الشهري عن 400 جنيه كأجر تأميني، وألا يكون للمتقدم معاش تأميني.

أن يكون لدى المتقدم أبناء تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا، وأن يكونوا مقيدين في المراحل التعليمية المختلفة.

أن يكون المتقدم من المسنين فوق 65 عامًا أو من أصحاب الأمراض المزمنة، مع تقديم إثبات طبي يوضح الحالة الصحية.



يذكر أن أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بدء صرف الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر 2024، اعتبارًا من 15 أكتوبر، بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه، يستفيد منها 4.7 مليون أسرة.

كما تم إضافة 50 ألف أسرة جديدة إلى البرنامج في سبتمبر 2024، ليصل إجمالي المستفيدين إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، بما يشمل نحو 22 مليون مواطن.

في إطار تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 15%، ليبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من أكتوبر 2023.

يُذكر أن برنامج "تكافل وكرامة" يهدف إلى تقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة، المسنين، وذوي الإعاقة، لتحسين ظروفهم المعيشية وتُصرف المساعدات شهريًا في اليوم الخامس عشر من كل شهر، ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن حالة بطاقاتهم ومواعيد الصرف عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.