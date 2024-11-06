يوسف عمر ينضم لفريق عمل مسلسل كامل العدد 3

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:31 مساءً - ينضم يوسف عمر إلى فريق عمل الموسم الثالث من المسلسل الشهير كامل العدد، الذي يضم في بطولته شريف سلامة ودينا الشربيني، تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.



وأعلنت الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اختيار فيلم مين يصدق للمخرجة زينة عبد الباقي للمشاركة في مسابقة آفاق السينما العربية، وهو أول بطولة سينمائية مطلقة لـيوسف عمر، بالاشتراك مع چيدا منصور، وأشرف عبدالباقي، وشريف منير، وأحمد رزق، وعارفة عبدالرسول.



يشارك يوسف عمر في مسلسل مملكة الحرير المقرر عرضه على منصة Watch It، من إخراج بيتر ميمي، كما يشارك يوسف في مسلسل زمالك بولاق، أمام باسم سمرة، وخالد الصاوي وعبير صبري، تأليف إسلام شتا، وإخراج أسامة عمر.

يشارك يوسف أيضًا في فيلم فرقة الموت، مع النجوم أحمد عز، وآسر ياسين، ومنة شلبي، ومحمود حميدة، وعصام عمر، أحمد عبد الحميد، وهو فيلم أكشن تدور أحداثه في الصعيد خلال فترة أربعينات القرن العشرين.

انضم عدد كبير من النجوم الي الجزء الجديد من مسلسل كامل العدد 3، منهم الفنان حسين فهمي وإنجي المقدم ومريم الخشت ويوسف عمر وعمرو صالح، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي الأبطال المشاركين في البطولة خلال الأيام القليلة المقبلة.

قصة "كامل العدد 3"

مسلسل كامل العدد، يتكون من 15 حلقة من نوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سويًا في منزل به 8 أبناء، ما يدخلهما في العديد من الأزمات

أبطال "كامل العدد +١"

مسلسل كامل العدد +1، بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.