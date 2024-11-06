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أحمد جودة - القاهرة -

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر إقامة مباراة أو اثنتين وديتين خلال فترة توقف الدوري في نوفمبر الحالي، بسبب الأجندة الدولية.

كولر يقرر خوض وديتين للحفاظ على جاهزية الأهلي خلال فترة توقف الدوري

يهدف كولر من هذه المباريات إلى الحفاظ على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، وكذلك استمرار استفادة الفريق من المكتسبات الفنية التي تحققت في الفترة الأخيرة، بما في ذلك العودة للمستوى الذي كان عليه الفريق في الموسم الماضي.

ويركز كولر أيضًا على تجهيز اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابات خلال هذه الوديات، ليكونوا في أتم الجاهزية فور استئناف الدوري في نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء الأجندة الدولية.

ويخطط كولر لاستخدام هذه المباريات للاطمئنان على مجموعة من اللاعبين مثل أشرف داري الذي يقترب من العودة للتدريبات الجماعية، وكذلك عمر الساعي، كريم الدبيس، يوسف أيمن، كريم نيدفيد بعد تعافيه من الإصابة، بالإضافة إلى أفشة، محمود كهربا، رضا سليم، بيرسي تاو، وأربعة من لاعبي الشباب مثل مصطفى أبو الخير، محمد عبد الله، سمير محمد.

ويستعد الأهلي لملاقاة زد في مباراة الجولة الثانية من الدوري المصري، المقررة يوم الخميس المقبل، قبل توقف المسابقة بسبب الأجندة الدولية، بعدما افتتح الفريق مشواره في الدوري بفوز كبير على سيراميكا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

