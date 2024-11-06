حزب الله: نتنياهو يرفض تحديد موعد لنهاية الحرب وهو أمام مشروع يتخطى غزة وفلسطين ولبنان

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أحمد جودة - القاهرة - قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض تحديد موعد لنهاية الحرب وهو أمام مشروع يتخطى غزة وفلسطين ولبنان إلى الشرق الأوسط.

وأضاف نعيم قاسم أن نتنياهو يهدف من عدوانه على لبنان إلى 3 خطوات أولًا إنهاء وجود حزب الله وثانيًا احتلال لبنان ولو عن بعد.

وأفاد أمين عام حزب الله بأن الخطوة الثالثة التي يهدف إليها نتنياهو من عدوانه على لبنان هي العمل على تغيير خريطة الشرق الأوسط.

وصرح بأن لبنان أمام عدوان إسرائيلي يقول نتنياهو إنه لا يضع موعدا لنهايته لكن يضع أهدافا.

وأوضح أنه لم يعد مهما كيف بدأت الحرب وما الذرائع بل المهم أن لبنان تواجه عدوانا إسرائيليا.

وذكر نعيم قاسم أن نتنياهو قال للمبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إنه يسير في مشروع تغيير الشرق الأوسط وخطواته في لبنان إنهاء المقاومة واحتلال لبنان والعمل على خارطة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لاحتلال لبنان وإنهاء وجود حزب الله.

وفي السياق، أكد أمين عام حزب الله أن الحزب يقاوم في مواجهة العدو الإسرائيلي ويعمل لبناء الوطن في الواقع السياسي الداخلي وفي كل المؤسسات التي ترتبط بهذا الواقع.

وبين أن حزب الله "هيأ وجهز نفسه من كل النواحي لمواجهة العدو الإسرائيلي".

وأفاد بأن تل أبيب ستصرخ من الصواريخ والطائرات ولا يوجد مكان في إسرائيل ممنوع عليها والأيام آتية وما سيحصل سيكون أكثر، مؤكدا أن المقاومة قوية بإرادتها وباستمرارها رغم فارق الإمكانات العسكرية.

ومن جهة أخرى، أكد أمين عام حزب الله أن الحزب لا يبني على الانتخابات الأمريكية وهي بلا قيمة بالنسبة لهم.