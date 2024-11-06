انت الأن تتابع خبر جمارك بورسعيد: تحصيل 7.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم خلال شهر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مصلحة الجمارك المصرية، عن تحصيل مبلغ 7 مليارات و148مليون و800 ألف جنيه إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب، والرسوم الأخرى والأمانات المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر أكتوبر 2024.

إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية

وأفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة ياسر محمد الشماع عن مشمول حوالي عدد 5589 شهادة جمركية وارد نهائي (شرق – غرب – إسماعيليه) بورسعيد خلال شهر أكتوبر 2024 وذلك لكافة البضائع العامة وكذا لكافة السلع الاستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها) وذلك في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في ظل الصعوبات التي تواجه أفراد الجمارك من قلة العمالة في ظل قرار رئيس الوزراء.

الرسوم الجمركية المحصلة

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد مبلغًا وقدره مليار و192 مليون و233 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مبلغ 5 مليارات و956 مليون و567 ألف جنيه.

الشهادات التي تم تصديرها

وبلغت الشهادات التي تم تصديرها من خلال إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق إسماعيلية) خلال نفس الفترة عدد 4615 بيان جمركي صادر بعدد حاويات بلغ حوالي 5500 حاوية تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت حوالي 18 مليار و200 مليون و152 ألف جنيه، وكانت أغلب السلع المصدرة عبارة عن مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية وكذلك تم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ وقدره 20 مليون و207 ألف جنيه مصري.

جمارك بورسعيد

وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر أكتوبر 2024 حوالي 7 مليارات و148مليون و800 ألف جنيه.

مصلحة الجمارك