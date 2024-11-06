نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الأهلي يدرس فسخ عقد الفيراري في يناير وممدوح عباس يتدخل لبقاء جوميز مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاربعاء 06 -11-2024 في السطور التالية:

الأهلي يدرس فسخ عقد بيرسي تاو في يناير المقبل

كشف الإعلامى محمد الليثى ان النادي الأهلي، يدرس الاستغناء عن الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل مجانًا من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي بدلًا منه خاصة وأن هناك إتجاه عام داخل النادي بعدم التجديد للاعب الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 “يرغب الأهلي في فسخ عقد بيرسي تاو خلال يناير المقبل لعدة أسباب، أهمها ضم لاعب أجنبي أفضل وأصغر منه، فاللاعب الجنوب أفريقي صاحب الـ31 عامًا تراجع مستواه كما أنه يحصل على مقابل مالي كبير يتجاوز المليون دولار سنويًا وهو ما يُرهق خزينة الأهلي”.

كما أنه أصبح دائم المشاكل مع الجهاز الفني لعدم المشاركة بشكل مُنتظم وتتجه النية في الأهلي إلى التفاوض مع بيرسي تاو خلال الأيام المقبلة لحسم عقده في يناير مجانًا لا سيما وأن مارسيل كولر مدرب الفريق لا يمانع في رحيل اللاعب في أي وقت

ممدوح عباس يتدخل لبقاء جوميز مع الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة عن رغبة نادي الزمالك في تجديد تعاقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وبقائه لقيادة الفريق لمدة أطول.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق هو من يتولى هذا الملف حاليا مع وعد منه بتحمل جزء من راتب المدرب في العقد الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.