رئيس مكافحة المنشطات: مشاركة أحمد فتوح قانونية والمنظمة مختصة بالنشاط الرياضي فقط

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إن المنظمة ليس لها دخل بالقضايا الجنائية ومختصة بالنشاط الرياضي فقط.

رئيس مكافحة المنشطات يوضح موقف فتوح من المشاركة

وأضاف الدكتور حازم خميس في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور،:"المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ليس لها علاقة بقضية أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ويتم التحليل للاعب خارج المنافسات وفقا للقضية الخاصة باللاعب".

وشدد رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على أن مشاركة أحمد فتوح في المباريات قانونية تمامًا لأن المنظمة اختصاصها رياضي فقط وليس جنائي.

وأضاف، المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات مختصة بالتحليل لفتوح وغيره من اللاعبين قبل وأثناء المنافسات فقط لا غير، وفي نفس الوقت لا نستطيع الإعلان عن موقف أي لاعب قبل ثبوت تورطه في المنشطات لأننا ملتزمون بكافة اللوائح المنظمة لهذا الأمر.