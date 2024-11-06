انت الأن تتابع خبر القصة الكاملة لأزمة محمد عادل والتسريب الصوتى بعد لقاء الزمالك والبنك الأهلى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر الحكم محمد عادل المشهد مع بداية دورى NILE، بعد القرارات المثيرة التي اتخذها في إدارته لمواجهة الزمالك والبنك الأولى في الأسبوع الأول من المسابقة، والتي شهدت احتسابه لـ 3 ركلات جزاء.

وأدار لقاء الزمالك والبنك الأهلي تحكيمياً محمد عادل حكم ساحة وعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وخالد حسين وحكما رابعا محمد العتباني، بالإضافة إلى كل من محمد سلامة وأسامة محمد على الفار.

محمد عادل: التسجيل الصوتي المسرب مزور ومفبرك

أكد محمد عادل، حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة الأولى ببطولة الدوري، أن التسجيل الصوتي المسرب له مزور ومفبرك.

وأضاف الحكم محمد عادل خلال تصريحات تليفزيونية: "التسريب مفبرك وسأتقدم ببلاغ لمباحث تكنولوجيا المعلومات".

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