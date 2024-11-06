انت الأن تتابع خبر القصة الكاملة لأزمة محمد عادل والتسريب الصوتى بعد لقاء الزمالك والبنك الأهلى والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تصدر الحكم محمد عادل المشهد مع بداية دورى NILE، بعد القرارات المثيرة التي اتخذها في إدارته لمواجهة الزمالك والبنك الأولى في الأسبوع الأول من المسابقة، والتي شهدت احتسابه لـ 3 ركلات جزاء.
- وأدار لقاء الزمالك والبنك الأهلي تحكيمياً محمد عادل حكم ساحة وعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وخالد حسين وحكما رابعا محمد العتباني، بالإضافة إلى كل من محمد سلامة وأسامة محمد على الفار.
محمد عادل: التسجيل الصوتي المسرب مزور ومفبرك
- أكد محمد عادل، حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة الأولى ببطولة الدوري، أن التسجيل الصوتي المسرب له مزور ومفبرك.
- وأضاف الحكم محمد عادل خلال تصريحات تليفزيونية: "التسريب مفبرك وسأتقدم ببلاغ لمباحث تكنولوجيا المعلومات".
إبراهيم نور الدين: لم يصدر قرار بوقف محمد عادل
- من جانبه، أكد إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام، أنه لم يصدر أي قرار بوقف محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، موضحاً إنه سيتم الإعلان بكل شفافية عن القرارات، والتسجيلات الصوتية خرجت من غرفة الفار بعد 48 ساعة من مباراة الزمالك والبنك الأهلي ووصلت إلى سيد مراد للتحليل الفني والتسريب قيد التحقيق.
- وقال إبراهيم نور الدين: "احترمت تاريخ محمد عادل ولم أواجهه بأخطاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي أمام المعسكر خاصة أنها شهدت جدلاً كبيراً، ومحمد عادل خضع لجلسة استماع ولم يتخذ أي قرارات ضد محمد عادل وكل ما يثار حول إيقافه غير صحيح وهدفه إثارة البلبلة".
- وتابع: "أنا مسئول ولن أتحدث عن قرارات الفنية لـ مباراة الزمالك والبنك الأهلي احتراماً للجنة، وسنعلن الأمور بكل شفافية فوز الانتهاء من جلسة الاستماع ولن يتم استبعاد الحكم محمد عادل من القائمة الدولية".