أموريم يكتسح جوارديولا.. هاتريك جيوكيريس يقود سبورتنج لشبونة للفوز على مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - فجر سبورتنج لشبونة البرتغالي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

هاتريك جيوكيريس يقود سبورتنج لشبونة للفوز على مانشستر سيتي

وبهذه النتيجة، يحتل سبورتينج لشبونة المركز الثالث في المجموعة 10 برصيد نقاط بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في المجموعة برصيد 7 نقاط.

خطف مانشستر سيتي هدف التقدم مبكرا تحديدا في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء عن طريق فيل فودين بعد استغلاله خطأ فادح من دفاع سبورتنج لشبونة ليعلن عن أول أهداف اللقاء.

حاول لاعبو سبورتنج لشبونة بعدها استغلال الفرصة من أجل تسجيل هدف التعادل حتى تمكنوا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 38 عن طريق فيكتور جيوكيريس نجم سبورتنج لشبونة الذي أطلق تسديدة صاروخية في الجانب الأيسر لمرمى مانشستر سيتي.

حاول لاعبو مانشستر سيتي خطف هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول ولكنهم فشلوا في ذلك لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني، فجر سبورتنج لشبونة مفاجأة ليسجل ثلاثة أهداف دفعة واحدة كان أولها في الدقيقة 46 عن طريق ماكسيمليانو الذي استغل فرصة ثمينة لفريقه وسجل ثاني أهداف فريقه.

في الدقيقة 49، سجل فيكتور جيوكيريس ثالث أهداف لشبونة من ركلة جزاء منحها حكم اللقاء لفريقه.

شن لاعبو مانشستر سيتي الكثير من الهجمات من أجل خطف الهدف الثاني والعودة للمباراة ولكن دون جدوى حتى تمكن سبورتنج لشبونة من استغلال أخطاء دفاع المان سيتي وخطف الهدف الرابع له في اللقاء في الدقيقة 81 عن طريق ركلة جزاء تصدى لها فيكتور جيوكيريس لتنتهي المباراة باكتساح سبورتنج لشبونة لمانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف.