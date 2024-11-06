نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الميرنجي ينهار.. ميلان يضرب ريال مدريد بثلاثية في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الفوز أمام نظيره ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وذلك في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أحداث مباراة ريال مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا

تمكن مالك ثياو من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح ميلان في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء ريال مدريد، نفذها كريستيان بوليسيتش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ثياو برأسية رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح فينسيسوس جونيور في تسجيل هدف التعادل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 23 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها فينسيسوس الذي نفذها بشكل رائع على طريقة بانينكا، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأطلق تيجاني راينديرز لاعب ميلان في الدقيقة 31 تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن أبعدها ببراعة الحارس أندري لونين من أسفل يمين مرماه.

واستطاع ألفارو موراتا أن يحرز الهدف الثاني لصالح ميلان في الدقيقة 39، بعد تسديدة أرضية من رافائيل لياو من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس أندري لونين، ليتابعها موراتا بتسديدة أخرى بقدمه اليسرى، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأرسل إيمرسون رويال لاعب ميلان في الدقيقة 52 عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها رافائيل لياو برأسية رائعة، ولكن أبعدها الحارس أندري لونين من أعلى يمين مرماه.

وسجل تيجاني راينديرز الهدف الثالث لصالح ميلان في الدقيقة 72 بعد مجهود فردي رائع من رافائيل لياو من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء ثم مرر الكرة إلى تيجاني الذي سدد تسديدة أرضية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، مرت من بين أقدام الحارس أندري لونين، وسكنت الشباك.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح ريال مدريد في الدقيقة 81، سجله أنطونيو روديجر، وذلك لوجود تسلل.

ترتيب فريقي ريال مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا

يحتل الملكي المركز السابع عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة مثلهما، فيما يحتل الروسونيري المركز الثامن عشر بنفس عدد النقاط متأخرًا بفارق الأهداف.