البترول: 500 مليون دولار استثمارات مشروع أباتشي للغاز…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 03:15 مساءً - سي ان بي سي _ أشار رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول صلاح الدين عبد الكريم، في مقابلة مع CNBC عربية، إلى أنه تم توقيع اتفاقية استثمارات في الغاز مع شركة أباتشي من خلال شركة خالدة للبترول بهدف زيادة إنتاج الغاز من الصحراء الغربية بمصر.

ولفت إلى أن الإنتاج من المشروع مع أباتشي سيبدأ في الربع الأول من العام القادم، موضحاً أن إجمالي الاستثمارات في مشروع أباتشي بالصحراء الغربية حوالي 500 مليون دولار خلال عام ونصف.

حفر بين 11 إلى 12 بئر غاز للمساهمة في زيادة الإنتاج

وتوقع حفر بين 11 إلى 12 بئر غاز للمساهمة في زيادة الإنتاج، مشيراً إلى أنه تم إسناد 5 مناطق برية وبحرية مؤخراً ضمن المزايدة الأخيرة.

الهيئة ستطرح مناطق للاستثمار في الزيت والغاز

وذكر أن الهيئة بصدد طرح مناقصات جديدة من خلال نظام اقتسام الإنتاج قبل نهاية العام الحالي، لافتاً إلى أنه سيتم طرح مناطق للاستثمار في الزيت والغاز.