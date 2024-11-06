حسين الشحات يحصد جائزة أفضل هدف في الجولة الأولى من الدوري المصري (صور)

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رياض - احمد صلاح - حصد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل هدف في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وتوج حسين الشحات لاعب النادي الأهلي

جائزة أفضل هدف في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، بعدما أحرز هدفين في مباراة المارد الأحمر مع سيراميكا فى بطولة الدوري.

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا في بطولة الدوري

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 5/2 على سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد السلام، في أولى جولات الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة، ولاحت له أكثر من فرصة للتسجيل، كما تصدت العارضة لهدف محقق من تسديدة طاهر محمد طاهر في الشوط الثاني.

تقدم الأهلي بهدف مبكر في الدقيقة 4 من تسديدة قوية حملت توقيع حسين الشحات، قبل أن يتعادل أحمد بلحاج لفريق سيراميكا من ركلة جزاء، وقبل نهاية الشوط الأول يضيف وسام أبو علي الهدف الثاني للأهلي من ركلة حرة.

وفي الشوط الثاني ينجح وسام أبو علي في تسجيل الهدف الثالث برأسية متقنة قبل أن يضيف حسين الشحات وطاهر محمد طاهر الهدفين الرابع والخامس، فيما سجل أحمد قندوسي هدف سيراميكا الثاني.

بهذا الفوز يضيف الأهلي أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق في الدوري هذا الموسم، ويبقى سيراميكا بلا نقاط.

موعد مباراة الاهلي وزد في بطولة الدوري

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق زد، غداً الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد في الدوري

ومن المقرر أن تنقل قناة"أون تايم سبورتس"، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق زد، بالجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة زد في بطولة الدوري