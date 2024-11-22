شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × الفيحاء بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

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أحمد جودة - القاهرة - مباراة الأهلي × الفيحاء بث مباشر بدون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الفيحاء Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024.. تنتظر عشاق الكرة السعودية مواجهة نارية تجمع بين ناديي الأهلي والفيحاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين. وتأتي هذه المباراة في وقت حرج لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقعه في جدول الترتيب.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي والفيحاء من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة الأهلي والفيحاء اليوم في دوري روشن السعودي 2024

مواجهة قوية بين الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2024-2025

يدخل الأهلي المباراة بجرعة من الثقة بعد فوزه الكبير على الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا بنتيجة 5-1، وكذلك انتصاره على الرائد بنتيجة 2-0 في الدوري السعودي. وما يزال يبحث الأهلي عن تحقيق نتائج أفضل من أجل المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري.

موعد مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي



تقام المباراة بين الأهلي والفيحاء في الجولة 11 من دوري روشن السعودي يوم الجمعة، 22 نوفمبر 2024، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية. تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا عشرة دقائق بتوقيت مصر والساعة 17:50 بتوقيت مكة المكرمة، و18:50 بتوقيت أبو ظبي. هذه المباراة تعتبر فرصة مهمة للأهلي لتحسين ترتيبه في الدوري بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي



ستقوم شبكة قنوات SSC السعودية بنقل مباراة الأهلي والفيحاء حصريًا عبر قناة SSC SPORT EXTRA HD1. ويمكن للمشاهدين متابعة البث المباشر عبر الإنترنت من خلال تطبيق شاهد. ولمن هم خارج منطقة الشرق الأوسط، يمكن الاعتماد على Nord VPN لمتابعة المباراة من أي مكان في العالم.

معلقو مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي



أسندت شبكة قنوات SSC Sports مهمة التعليق على مباراة الأهلي والفيحاء إلى المعلقين عيسى الزدجالي، حماد العنزي، وأحمد النفيسة. هؤلاء المعلقون سيضفون جوًا من الحماس والإثارة على مجريات اللقاء.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الفيحاء



من المتوقع أن يعتمد المدرب الألماني ماتياس يايسله على التشكيلة التالية بتكتيك 4-3-3:

حارس المرمى: عبدالرحمن الصانبي

خط الدفاع: علي مجرشي، روجر إيبانيز، ريان حامد، سعد بالعبيد

خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسيه، جابريل فيجا

خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، فراس البريكان

ترتيب الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي



يدخل الأهلي هذه المباراة وهو يحتل المركز الثامن برصيد 14 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه والتقدم في جدول الترتيب. في المقابل، يحتل الفيحاء المركز الـ16 برصيد 7 نقاط فقط، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية للهروب من منطقة الخطر.

