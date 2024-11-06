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أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن المستشار محمود فهمي، المرشح لمنصب نائب رئيس النادي خلفًا للعامري فاروق الذي توفي في يناير الماضي، يدرس بجدية الانسحاب من سباق الانتخابات.

على غرار أبو النصر.. محمود فهمي يدرس الانسحاب من انتخابات نائب رئيس الأهلي

ووفقًا لما ذكره المصدر في تصريحات صحفية، فإن محمود فهمي يفكر في الانسحاب من الترشح على مقعد نائب الرئيس بعد انسحاب المرشح الآخر أحمد أبو النصر وسحب أوراقه رسميًا، مما يجعله المرشح الوحيد لهذا المنصب.

وأكد المصدر أن الاتجاه الأقرب لفهمي هو الاعتذار عن خوض الانتخابات، وترك منصب نائب الرئيس شاغرا حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي في نوفمبر 2025.

وأشار المصدر إلى أن هناك رأيا داخل النادي يعتبر أنه لا ضرورة لعقد انتخابات خلال الجمعية العمومية المقبلة، لتجنب تكاليفها ولعدم الحاجة إلى الحشد والترويج لضمان حضور 5 آلاف عضو على الأقل من الجمعية العمومية لإتمام العملية الانتخابية، فضلًا عن ضرورة حصول فهمي على 25% من نسبة الحضور لضمان تزكيته للمنصب.