رئيس الوزراء: ندعم دور مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:15 صباحاً - دوت الخليج_ اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اليوم الاثنين، مع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة عدد من الملفات.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تدعم الدور الذي يقوم به المركز في تخطيط الاستخدامات المتنوعة لأراضي الدولة، بما يضمن حسن استغلالها في مختلف اتجاهات التنمية المستدامة.

واستعرض اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، موقف الدراسات التفصيلية الخاصة بحصر أراضي الساحل الشمالي الغربي، في إطار تهيئتها لتنفيذ المشروعات في المجال السياحي، وفي ضوء الفرص الواعدة التي تتمتع بها هذه المنطقة على ساحل المتوسط.

كما تطرق رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة إلى موقف تخطيط الأراضي بواحة سيوة، في إطار خطة تطوير هذه المنطقة وتعزيز إمكاناتها في الجذب السياحي.

وعرض فوزي، موقف تخصيص الأراضي المطلوبة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، المقرر تنفيذها.