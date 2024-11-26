الذهب يتراجع بأكثر من 3% وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:15 صباحاً - سي إن بي سي_ شهدت أسعار الذهب خسائرًا قوية بحوالي 3.33% خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتفقد الأونصة نحو 90 دولاراً من قيمتها، على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية والمخاوف حيال توسع الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل ترقب المستثمرون المزيد من البيانات لاستجلاء توقعات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

وانخفض السعر الفوري للذهب نحو 3% إلى 2634.78 دولار للأونصة، وهو أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ 6 نوفمبر، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.8% إلى 2636.50 دولاراً.

وأطلقت جماعة حزب الله وابلاً كثيفاً من الصواريخ على إسرائيل اليوم الأحد، أعقاب ضربات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 29 شخصاً على الأقل في بيروت، كما وردت أنباء عن وقوع أضرار قرب تل أبيب.

في الوقت نفسه، قال حاكم منطقة كورسك الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية إن روسيا دمرت صاروخين و27 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق المنطقة.

وتتوقع الأسواق في الوقت الراهن بنسبة 51% أن يخفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، وفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 31.39 دولاراً للأونصة.

وصعد البلاتين بنسبة 0.34% إلى 966.88 دولاراً. وزاد البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1017.28 دولاراً للأونصة.