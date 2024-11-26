نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فينورد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على التشكيل الذي سيبدأ به مبارة اليوم أمام نظيره فينورد، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فينورد في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد فينورد، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الاتحاد معقل الفريق الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فينورد

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

خط الدفاع: يوشكو جفارديول، مانويل أكانجي، جون ستونز، كايل ووكر.

الوسط: إيلكاي غوندوغان، ريكو لويس، بيرناردو سيلفا.

الهجوم: سافيو، فيل فودين، إرلينج هالاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد فينورد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد فينورد، عبر قناة beIN Sports 4، بصوت المعلق محمد بركات.