نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث محبي الكرة العربية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع نظيره فريق السد القطري اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الجولة 5 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة الهلال السعودي والسد القطري

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال السعودي والسد القطري مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والسد القطري

قنوات الكأس القطرية نايل سات،

التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة الكأس المفتوحة سهيل سات

، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.