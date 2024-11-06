انت الأن تتابع خبر لامبارد: الحياة لن تتوقف في ليفربول حتى لو قرر محمد صلاح الرحيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرى مدرب تشيلسي الأسبق، فرانك لامبارد، أن الحياة في ليفربول لن تتوقف حتى إذا قرر محمد صلاح الرحيل عن صفوف الريدز بنهاية الموسم.

وينتهي عقد محمد صلاح في 30 يونيو 2025، ويلمح الفرعون المصري دائمًا بشأن الرحيل برسائل غامضة وأخرى صريحة عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث لامبارد عن الأمر عبر تطبيق "Amazon Prime Video"، وقال: "أعتقد أن ليفربول إذا كان سيخسر الثلاثي محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك، هذا سيؤثر بالتأكيد على الأداء والنتائج".

وتابع: "لكن إذا نظرت إلى الصورة الكبيرة والمستقبل هناك لاعبين يتطورون بجانب محمد صلاح ويمكنهم أن يجعلونك تتفاءل بشأن المستقبل".

واختتم: "ستحاول دائمًا الاحتفاظ بلاعب مثل محمد صلاح ولكن لو قرر الرحيل إلى مغامرة جديدة هناك مواهب تتطور ويمكنها مساعدتك في المستقبل، الحياة لن تتوقف".