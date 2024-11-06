وزارة الثقافة تستضيف حفلًا لفرقة جلاس أونيون

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف دار الأوبرا المصرية حفلًا مميزًا لفرقة "جلاس أونيون"، ضمن فعاليات وزارة الثقافة، وذلك على المسرح المكشوف في تمام الثامنة من مساء يوم الجمعة، الموافق 8 نوفمبر.

ويقدم هذا الحفل فرصة لعشاق موسيقى البيتلز للاستمتاع بأشهر الأغاني التي شهدت ذروتها في فترة الستينات وبداية السبعينات، مع مصاحبة أوركسترا إيزيس الوترية بقيادة المايسترو خالد صالح.

برنامج موسيقي حافل بذكريات البيتلز

يتضمن الحفل أداءً مميزًا لمجموعة من أبرز أعمال فرقة البيتلز الشهيرة، بما في ذلك أغنية "طريق آبي"، و"تعالى سويًا"، و"شئ ما"، و"ها هي الشمس تأتي"، إلى جانب العديد من الأغاني الكلاسيكية الأخرى مثل "مطرقة ماكسويل الفضية"، و"محبوب"، و"أريدك"، و"حديقة الأخطبوط"، و"لقد جاءت من خلال النافذة"، و"الغفوة الذهبية والنهاية".

نبذة عن فرقة جلاس أونيون ومسيرتها

تأسست فرقة "جلاس أونيون" في عام 2009 وقدمت منذ ذلك الحين العديد من الحفلات الناجحة في مختلف الفعاليات الثقافية داخل مصر.

وشاركت الفرقة في إحياء احتفالات الجالية الإنجليزية، وتطمح للمشاركة في مهرجان البيتلز العالمي الذي يقام سنويًا في مدينة ليفربول بإنجلترا، منشأ فرقة البيتلز.

تأثير البيتلز في الموسيقى والمجتمع

من الجدير بالذكر أن موسيقى البيتلز لعبت دورًا مهمًا في تشكيل الثقافة الموسيقية العالمية في الستينات والسبعينات، وأثرت بشكل مباشر في الحركات الاجتماعية والسياسية آنذاك، حيث كانت موسيقاهم تحمل رسائل السلام والتحرر، مما جعلها تترك أثرًا عميقًا في جميع أنحاء العالم.