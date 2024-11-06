ترامب يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية

ترامب يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسيةأعلن المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن فوزه في الانتخابات الأمريكية.

وقال ترامب في خطاب النصر: "لقد فزنا في الولايات المتأرجحة وفي التصويت الشعبي".. مضيفاً: أمريكا منحتنا تفويضاً غير مسبوق واستعدنا السيطرة على مجلس الشيوخ.

وتابع ترامب: "ما حدث هو انتصار سياسي غير مسبوق من قبل وأشكر الشعب على انتخابي رئيساً وأعدكم أن يكون هذا هو العصر الذهبي لأمريكا".

وأردف بالقول: "سنساعد بلادنا على التعافي وسنصلح حدودنا وكتبنا التاريخ الليلة وتغلبنا على عقبات كبرى".

من جانبه، قال مركز "إديسون" الأمريكي: ترامب يتقدم على هاريس في ولاية ويسكونسن الحاسمة بنسبة 51.2 في المائة مقابل 47.2 في المائة بعد فرز 93.2 في المائة من الأصوات.

‏من ناحيته قال نائب ترامب، جي دي فانس: أعتقد أننا ربحنا في أفضل عودة سياسية بتاريخ أمريكا.. مضيفاً: "سنعمل على جعل اقتصاد أمريكا عظيما مرة أخرى،‏ وسنقود أعظم انتعاشة اقتصادية في تاريخ أمريكا".