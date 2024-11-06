نعرض لكم الان تفاصيل خبر العجز التجاري الأمريكي يسجل أكبر مستوى له منذ 2022 في سبتمبر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:21 مساءً - سي إن بي سي_ سجل العجز في الميزان التجاري الأمريكي ارتفاعاً حاداً خلال شهر سبتمبر، محققاً أعلى مستوى له منذ بداية العام 2022، بحسب البيانات التي نشرها مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في الولايات المتحدة.

وأرجع المكتب هذا الارتفاع إلى زيادة واردات الشركات من أجل تلبية الطلب المحلي القوي مع الأخذ في الاعتبار احتمالات فرض تعريفات جمركية أعلى في الولايات المتحدة على الواردات من البضائع.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي إن العجز التجاري زاد بنسبة 19.2% إلى 84.4 مليار دولار مقابل 70.8 مليار دولار خلال شهر أغسطس بعد التعديل مع تراجع الصادرات، بحسب وكالة .

وجاء عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة أكبر من توقعات خبراء اقتصاد استطلعت وكالة آراءهم بتسجيل مستوى 84.1 مليار دولار في سبتمبر مقابل 70.4 مليار دولار في أغسطس.

ويأتي ذلك وسط إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية في الخامس من نوفمبر، ويتنافس فيها مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب الذي تعهد من قبل بفرض تعرفات جمركية بنسبة 60% على السلع الواردة من الصين، و10% على الأقل على كل الواردات الأخرى في حالة فوزه بالانتخابات.

وتشهد الانتخابات سباقاً شرساً بين ترامب ونائبة الرئيس الحالي الديمقراطية كامالا هاريس وسط ترقب من الأوساط السياسية والاقتصادية لنتيجة هذه الانتخابات.

وخفضت التجارة 0.56% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الثالث، كما أسهمت في عرقلة نمو الاقتصاد على مدى ثلاثة أرباع متتالية.

وسجل الاقتصاد الأمريكي معدل نمو 2.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، قال الخبير الاقتصادي لدى مجموعة Oxford Economics التحليلية، ريان سويت: إن “توقعات الشركات لإضراب عمال رصيف بناء السفن تفسر ذلك (ارتفاع العجز والواردات) على الأرجح”.

وأضاف: “يجب أن نلاحظ تأثيراً معاكساً خلال الأشهر القادمة. بالنسبة لي، زيادة العجز لا تدعو الى القلق”.

وقالت وزارة التجارة إن العجز التجاري الأميركي زاد على مستوى سنوي أيضاً في سبتمبر بنسبة 11.8% مع ارتفاع ملحوظ في الواردات مقارنة بالصادرات، في إشارة على استمرار قوة استهلاك الأسر الأمريكية.