فوز ليفربول وسقوط كبير لريال مدريد وسيتي

فوز ليفربول وسقوط كبير لريال مدريد وسيتيواصل فريق ليفربول الإنجليزي انطلاقته المميزة في دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم بحلته الجديدة، بفوز رابع تواليا على ضيفه باير ليفركوزن الألماني (4- صفر) في إطار مباريات الجولة الرابعة، والتي شهدت أيضا خسارتين مفاجئتين لريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي أمام كل من ميلان الإيطالي وسبورتينج لشبونة البرتغالي تواليا وبنفس النتيجة (1- 3).

كما شهدت المباريات الأخرى، تعادل يوفنتوس الإيطالي مع مضيفه ليل الفرنسي (1-1)، وفوز موناكو الفرنسي على مضيفه بولونيا الإيطالي، وبوروسيا دورتموند الألماني على ضيفه شتورم جراتس النمساوي بنفس النتيجة (1- صفر)، وسيلتك الإسكتلندي على لايبزيج الألماني (2- 1).

ففي المباراة الأولى، انتزع فريق ليفربول الإنجليزي فوزا صعبا من ضيفه باير ليفركوزن الألماني بنتيجة (4- صفر) في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "آنفيلد" بمدينة ليفربول.

وسجل الكولومبي لويس دياز ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق (61، 83، 90+ 2)، والهولندي كودي جاكبو في الدقيقة (65).

ورفع ليفربول بفوزه الرابع تواليا في المسابقة، محققا العلامة الكاملة، رصيده إلى 12 نقطة وتصدر الترتيب العام للمسابقة منفردا انتظارا لنتيجة شريكه السابق في الصدارة ومواطنه استون فيلا الذي يحل ضيفا غدا الأربعاء على كلوب بروج البلجيكي في نفس الجولة، فيما مني باير ليفركوزن بهزيمته الأولى بعد فوزين وتعادل، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الـ11.

ويصطدم ليفربول في الجولة المقبلة بعقبة ضيفه ريال مدريد الإسباني، فيما يلتقي باير ليفركوزن مع ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي.

وفي المباراة الثانية، مني فريق ريال مدريد الإسباني بهزيمة مفاجئة أمام ضيفه ميلان الإيطالي (1- 3) في المباراة التي جرت على ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة مدريد.

وسجل مالك ثياو والإسباني الفارو موراتا والهولندي تيجاني ريجنديرز في الدقائق (12، 39، 79)، والبرازيلي فينيسيوس جونيور من ضربة جزاء في الدقيقة (23).

ومني ريال مدريد بهزيمته الثانية في المسابقة مقابل فوزين، ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الـ17، فيما رفع ميلان بفوزه الثاني تواليا مقابل هزيمتين، رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ18.

ويحل ريال مدريد في الجولة المقبلة ضيفا على ليفربول الإنجليزي، فيما يلتقي ميلان مع مضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

أما في المباراة الثالثة، فقد مني فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بهزيمة مفاجئة هو الأخر أمام مضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي (1- 4) في المباراة التي جرت على ملعب "خوسيه الفالادي" بمدينة لشبونة.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف للاعبه فيل فودين في الدقيقة (4)، إلا إن سبورتينج لشبونة رد بأربعة أهداف متتالية سجلها السويدي فيكتور جيوكيريس ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق (38، 49 من ركلة جزاء، 81 من ركلة جزاء) والأوروجوياني ماكسيميليانو أروخو في الدقيقة (46).

وشهدت المباراة ركلة جزاء لمانشستر سيتي في الدقيقة (69)، أهدرها النرويجي إيرلينج هالاند.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي بعد هزيمته الأولى مقابل فوزين وتعادل، عند 7 نقاط في المركز السادس، فيما رفع سبورتينج لشبونة بفوزه الثالث مقابل تعادل رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الصدارة.