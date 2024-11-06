نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آسر ياسين يقود "موعد مع الماضي" لكشف الغموض في ديسمبر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منصة نتفليكس عن موعد طرح مسلسل "موعد مع الماضي" في 6 ديسمبر القادم، وهو مسلسل مؤلف من ثماني حلقات يروي قصة مشوقة تمتد على خلفية درامية مثيرة في مصر، حيث ينطلق يحيى، الشخصية التي يؤديها آسر ياسين، في رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف حقيقة مقتل شقيقته نادية.

كشف الأسرار وسط الشكوك

في خضمّ تصاعد الأحداث، تتعقد الأمور وتتداخل المصالح، وتتحول كل شخصية إلى مصدر شك؛ حيث لا شيء يبدو كما يظهر.

يدفع المسلسل المشاهدين إلى التساؤل: هل ستظهر الحقيقة أخيرًا أم ستظل الأسرار دفينة في ظلال الماضي؟ المسلسل يتجاوز كونه مجرد قصة عن جريمة غامضة، ليصبح رحلة نفسية عميقة، تلتبس فيها الحقائق والأكاذيب.

البحث عن الحقيقة وسط صراع الماضي والحاضر

يمتاز "موعد مع الماضي" برؤية فريدة تستعرض إلى أي مدى يمكن أن يلاحقنا الماضي، وكيف يمكن لكل قرار صغير أن يكون نقطة تحول جذرية.

المسلسل يحمل في طياته دراما تشويقية تجعل المشاهدين في حالة من الترقب المستمر، وتدفعهم إلى طرح أسئلة عن هوية الحقيقة وعمق الخداع.

فريق العمل المميز خلف الكواليس

يأتي المسلسل من إنتاج "مجموعة كاريزما" بقيادة المنتج التنفيذي محمد مشيش، ومن إخراج السدير مسعود وكتابة محمد المصري، ويضم طاقمًا مميزًا من النجوم، بما فيهم آسر ياسين في دور "يحيى"، محمود حميدة في دور "ياسين"، شريف سلامة في دور "علي"، شيرين رضا في دور "سوسن"، وركين سعد في دور "ليلى".

بالإضافة إلى محمد ثروت في دور "فتلة"، ومحمد علاء في دور "خالد"، وتامر نبيل في دور "شريف"، وهدى المفتي في دور "نادية"، وكذلك النجمة صبا مبارك في دور "منى".