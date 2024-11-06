نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا فريد شوقي لـ دوت الخليج الفني: "مش هكون موجودة في المداح 5 وتركيزي كله حاليًا في المسرح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدء صناع الأعمال الدرامية التجهيزات لبدء تصوير الأعمال المقرر عرضها في شهر رمضان 2025، ومن بين هؤلاء فريق عمل المداح الجزء الخامس.

وتواصل دوت الخليج الفني مع النجمة رانيا فريد شوقي وسؤالها عن مشاركتها في الجزء الخامس من العمل، وقالت:" لأ للاسف مش هكون موجودة في المداح الجزء الخامس لأن حاليًا كل وقتي للمسرح"

وأضافت:" وبتمني ليهم كل التوفيق ومتأكده أنهم هيكسروا الدنيا زي كل موسم، لأنهم فريق مجتهد والشغل معاهم كان من أمتع الأعمال اللى قدمتها".

لم أتوقع ردود الفعل الإيجابية على مسرحية "مش روميو وجولييت":

وعن نجاحها في المسرح مؤخرًا وخاصة مسرحية مش روميو وجولييت قالت:" لم أتوقع ردود الأفعال بهذا الشكل على المسرحية من النجوم زملائي والنقاد كمان، والجمهور رد فعلهم كان مفاجئ بالنسبالى الحقيقة.

وأضافت:" لكن الوقوف على خشبة المسرح القومي وأعطاها روح مختلفة، حيث إنه مسرح له تاريخ وشموخ، الوقوف على خشبة المسرح القومي حالة مختلفة تمامًا”.

ويذكر أن مسرحية "مش روميو وجولييت" هي مسرحية غنائية ومن بطولة عدد كبير من الفنانين من بينهم: علي الحجار، وميدو عادل، وعزت زين، ودنيا النشار ومن إخراج عصام السيد، وغيرهم.

تفاصيل مسرحية مش روميو وجولييت:

وجدير بالذكر أن مسرحية "مش روميو وجولييت" تدور أحداثها حول انقسام حاد فيما بين أساتذة وطلاب "مدرسة الوحدة" وهي ترمز إلى المجتمع المصري المشهور تاريخيًا بوحدته العاصية على الكسر أو حتى التصدع، والانقسام في المدرسة أتى نتيجة شائعة قامت على انطباعات ظاهرية عن وجود قصة حب بين اثنين من مدرسيها هما “يوسف”.

المسيحي أو علي الحجار و"زهرة" المسلمة أو رانيا فريد شوقي، "يوسف" بالطبع من اسمه وملامح شخصيته في العرض يرمز إلى المصري في عمومه بتكوينه الأصيل الإنساني النبيل، ولأن الانقسام يؤججه طوال الوقت أصحاب المصالح والانتهازيون بكافة أشكالهم، وفي المقدمة منهم دعاة الشر أعداء الحياة.