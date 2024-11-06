القاهرة - محمد ابراهيم - إلهام شاهين تعبر عن سعادتها بإفتتاح ستوديوهات "الحصن بيج تايم"

عبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بافتتاح إستديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، والذي قام بإفتتاحها أول أمس رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، وشهد حفل الإفتتاح حضور عدد كبير من نجوم الفن.



إلهام شاهين تعبر عن سعادتها بإفتتاح استوديوهات الحصن بيج تايم

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة برفقة كلا من نيللي كريم ويسرا من فعاليات إفتتاح إستوديوهات الحصن، وعلقت من خلال خاصية كتابة التعليقات:

"الحصن بيج تايم استوديوهات رائعة مجهزة على أعلى مستوى من التكنولوجيا، مبروك للمملكة العربية السعودية هذا التطور العظيم و السريع ثقافيًا و فنيًا، ونأمل أن نشاهد مستوى فني متميز جدًا ينافس العالم كله من خلال استوديوهات الحصن، و إرتقاء بمستوى السينما العربية، مبروك وربنا يوفقكم، وكل التحية والإحترام لهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية".

منشور الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام



أبرز حضور إفتتاح إستوديوهات الحصن بيج تايم



وحرص عدد كبير من نجوم الفن وصناع الدراما والسينما على حضور حفل إفتتاح إستوديوهات الحصن بيج تايم الذي أقيم أول أمس الإثنين في المملكة العربية السعودية تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، وكان من بين هؤلاء النجوم الفنانة إلهام شاهين، هالة صدقي، محمد هنيدي، كريم عبد العزيز، أحمد عز، أشرف عبد الباقي، أحمد حلمي، ليلى علوي، آسر ياسين، منة شلبي، وآخرين من كبار النجوم.