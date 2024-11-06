في هذا الموعد.. رامى صبرى يلتقي بجمهوره في قطر

القاهرة - محمد ابراهيم - يحيي المطرب رامي صبري حفلا غنائيا ضخما، ومن المقرر إقامتها في دولة قطر يوم 22 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يقدم رامي صبري مجموعة من اغانية الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور، ومنها: “لما بيوحشني، يمكن خير، انتي حنان، بحكي عليكي، بين الحيطان، بتفكرني ساعات، تعالي، فارق معاك”.

أخر أعمال رامي صبري

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الغنائية التي قدمها الفنان رامي صبري هى أغنية بعنوان "على بالي"، والتي طرحها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وجائت الأغنية من كلمات مصطفى مدكور، وألحان رامي صبري ومحمد على، وتوزيع رامي يسا، ومكس ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية: “على بالي لو عدت علينا سنين يا واحشني طولت في غيابك فين الدنيا من بعدك هعيشها لمين ما الناس شايفين بقى حالي أنا إيه على عيني عمر وعدى وإنت بعيد وأنا لسه بحكي في حكايتنا وأعيد وحياتي مش لاقي لها أي جديد طب وإنت بعيد قول لي أعمل إيه ليالي حبيبي أنا مش بنساك ومكمل حياتي وأنا قلبي معاك بطمن عليك طول ما إنت بعيد وبصبر في قلبي وبستناك”.