مدبولي: تأجيل بعض المستهدفات الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 06:16 مساءً - يارا الجنايني _ أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه في إطار المناقشات مع بعثة صندوق النقد الدولي الخاصة بالمراجعة الرابعة، تم الاتفاق على تأجيل بعض المستهدفات التي كانت الحكومة قد حددتها في وقت سابق، وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية المستجدة.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تسعى إلى ضمان عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء أن مديرة صندوق النقد الدولي أبدت تفهمًا كبيرًا تجاه هذا الطرح، وأصدرت توجيهًا لفريق المراجعة لمواصلة الحوار مع مصر حول كيفية تنفيذ هذه التعديلات.

وأشار إلى أن المستهدفات التي تم الاتفاق عليها في البداية كانت تستند إلى ظروف اقتصادية لم تكن تتوقع حدوثها، مثل الأزمة الإقليمية الحالية، وهو ما جعل من الضروري إعادة تقييم بعض الأهداف لتجنب أي تأثيرات سلبية على المواطنين.