انت الأن تتابع خبر تعليق ناري من "الفراج" بعد فوز النصر على العين الإماراتي بخماسية ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج تفاعلا واسعا بعد فوز فريق النصر السعودي العريض على العين الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف في دوري أبطال آسيا. الفراج الذي يتابع عن كثب الأحداث الرياضية، أعرب عن إعجابه بالفوز، ولكنه في نفس الوقت وجه تحية خاصة لنادي العين، مؤكدًا على مكانته الكبيرة في كرة القدم الآسيوية.

تعليق ناري من "الفراج" بعد فوز النصر على العين الإماراتي