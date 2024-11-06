انت الأن تتابع خبر تعليق ناري من "الفراج" بعد فوز النصر على العين الإماراتي بخماسية ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج تفاعلا واسعا بعد فوز فريق النصر السعودي العريض على العين الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف في دوري أبطال آسيا. الفراج الذي يتابع عن كثب الأحداث الرياضية، أعرب عن إعجابه بالفوز، ولكنه في نفس الوقت وجه تحية خاصة لنادي العين، مؤكدًا على مكانته الكبيرة في كرة القدم الآسيوية.
تعليق ناري من "الفراج" بعد فوز النصر على العين الإماراتي
- علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على فوز فريق النصر السعودي الكبير على العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا، بعدما انتهت المباراة بفوز النصر 5-1.
- ونشر الفراج عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، قائلا: "العين ما تعلى على الشمس". هذه العبارة تحمل معنيين؛ الأول يتعلق بإشادة الفراج بتاريخ ومكانة نادي العين الإماراتي، حيث يعتبره من الأندية الكبيرة في المنطقة. والثاني يشير إلى أن النصر، رغم فوزه الكبير، يبقى العين فريقا قويًا وله تاريخ عريق في كرة القدم الآسيوية.
- تعبير الفراج يظهر الاحترام الكبير لنادي العين، بينما يعكس أيضًا تأثير فوز النصر العريض على حساب منافس قوي في البطولة.