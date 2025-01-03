نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة العالم الإسلامي تقدّم العزاء في ضحايا حادثة إطلاق النار بمدينة سيتينيي بالجبل الأسود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدّمتْ رابطة العالم الإسلامي خالص العزاء، وصادق المواساة، لحكومة الجبل الأسود وعموم شعبها، ولذوي الضحايا خاصة، إثر حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة سيتينيي، وما نتج عنها من وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وأكدت الرابطة تضامنَها الكاملَ مع الجبل الأسود في هذا المصاب المؤلم.

الخارجية: المملكة تأسف لحادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة سيتينيي بالجبل الأسود

كما أعربت وزارة الخارجية عن بالغ أسف المملكة العربية السعودية لحادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة سيتينيي بالجبل الأسود، وما نتج عنها من وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وعبّرت المملكة عن تعاطفها وصادق تعازيها لأسر المتوفين ولشعب وحكومة الجبل الأسود، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.