يوسف عمر ينضم لمسلسل " كامل العدد 3"

القاهرة - محمد ابراهيم - علمت مصادر صحفية أن الفنان الشاب يوسف عمر انضم لقائمة مسلسل “ كامل العدد” الجزء الثالث الذي انطلق تصويره منذ أيام للعرض في موسم رمضان المقبل.

وشهد الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد إنضمام نجوم جدد إلى أبطال العمل مع غياب عدد من أبطال المواسم السابقة ومن أبرز النجوم المنضمين حديثًا، الفنان أحمد عبد الوهاب والفنانة إنجي المقدم والفنان حسين فهمي، والفنانة مريم الخشت، بالإضافة إلى غياب كل من آية سماحة وجيهان الشماشرجي.

الجزء الثاني من "كامل العدد" حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في موسم دراما رمضان الماضي 2024، والمسلسل مكون من 15 حلقة، وعُرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024 على منصة شاهد وقناة ON، ودارت أحداثه في إطار كوميدي لايت.