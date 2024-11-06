نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكاء واكتئاب.. مني زكي تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة مني زكي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدمت بكت أثناء ندوة فنية أقيمت لها ضمن فعاليات مهرجان البحرين السينمائي، حيث كشفت عن تفاصيل تعرضها للهجوم والانتقاد من الجمهور، والذي أدخلها في حالة اكتئاب حاد استمر معها لخمس سنوات.

اكتئاب مني زكي

وقالت منى زكي، خلال ندوة مهرجان البحرين السينمائي، إن زوجها الفنان أحمد حلمي وأولادها ساعدوها لتخطي تلك الإنكسارات أو الضياع، على حد تعبيرها، قائلة:"من نعم ربنا وجودهم في حياتي، هما بيحسسوني إن في دنيا تانية وأهداف تانية في الحياة غير شغلي، اللي هو مهم جدا بالنسبة ليا، شغلي علمني إن لحظات بتكوني فيها فوق في السما وبعدها بتنزلي للبدروم، بشكر كل زمايلي الفنانين اللي وقفوا جمبي في اللحظات الصعبة اللي مريت بيها، شكرا مليون مرة"

تعليق احمد حلمي علي بكاء مني زكي

ومن جانبه، علق الفنان أحمد حلمي خلال تصريحات تلفزيونية لـ «ET بالعربي» على بكاء زوجته الفنانة منى زكي، وقال: «أنا مشوفتش فيديو بكاء منى، لما أرجع مصر إن شاء الله هخليها تفرجني عليه لكن مش هقدر أتكلم عن حاجة مشوفتهاش، المتنمر شخص ضعيف بيجد قوته في التنمر وبيستخبى ورا الكيبورد ومعندوش الشجاعة الكافية إنه يقول رأيه اللي ممكن يكون مش مقتنع بيه دي مسألة موجودة في حياتنا وبنتعامل معاها والمهم ثقتك في نفسك».

اخر أعمال الفنانة منى زكي

وكان اخر أعمال منى زكي هو فيلم "رحلة 404"، وشارك في بطولته الفنان محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، خالد الصاوي، حسن العدل، عارفة عبدالرسول، نورا شعيشع، سما إبراهيم، محمد علاء، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، يتناول رحلة تخوضها غادة من القاهرة إلى مكة، لأداء مناسك الحج مع والدها، حيث تقرر التوبة عن عملها بالماضي، ولكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تغير مجرى حياتها، وتصبح في حيرة من أمرها، إما أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تتجه إلى طريق آخر، مما يدخلها في صراعات عديدة خلال الأحداث.